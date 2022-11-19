Тимченко призвал украинцев покинуть страну до наступления зимы

Глава ДТЭК Украины Максим Тимченко объяснил, что украинцам следует уехать из страны, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему.

Представитель крупнейшей энергетической отрасли Украины рекомендовал жителям Украины покинуть страну до наступления зимы.

ООН предупредила о надвигающейся гуманитарной катастрофе на Украине в связи с приближением зимних холодов, так как массированные удары ВС РФ могут вывести из строя всю энергетическую систему Незалежной.

"Это не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нам нужно организовать все так, чтобы потребление было максимально эффективным. Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно получать электричество", — объяснил руководитель ДТЭК.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснил, как администрация намерена спасать киевлян от холода.