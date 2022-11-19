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Шольц обратился к Путину: "Ни одна страна не является соседским задним двором"

Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц отчитал Владимира Путина за конфликт на Украине.

Представитель ФРГ призвал президента России вывести войска из Украины.

"Расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией в отношении Украины", — заявил Шольц.

Канцлер Германии отметил, что присваивать чужую территорию не позволено никому.

"Ни одна страна не является соседским задним двором", — объяснил Щольц.

Ранее в Германии заявили, что не имеет значения, чья ракета упала на территории Польши, так как в любом случае виновата Россия, так как именно она напала на Украину.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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