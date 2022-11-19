Канцлер Германии Олаф Шольц отчитал Владимира Путина за конфликт на Украине.
Представитель ФРГ призвал президента России вывести войска из Украины.
"Расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией в отношении Украины", — заявил Шольц.
Канцлер Германии отметил, что присваивать чужую территорию не позволено никому.
"Ни одна страна не является соседским задним двором", — объяснил Щольц.
Ранее в Германии заявили, что не имеет значения, чья ракета упала на территории Польши, так как в любом случае виновата Россия, так как именно она напала на Украину.
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