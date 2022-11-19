Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк комментируя слухи о неких "тайных переговорах" Запада с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Киев не собирается заключать перемирие с Москвой, даже несмотря на то, что украинские власти к этому подталкивает западные партнёры.
"Любые конспирологические теории о "сдаче Украины" или тайных переговорах Запада с Путиным не учитывают одну "маленькую деталь" — украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены", — отметил он.
Ранее советник украинского лидера заявил, что Украина никогда не станем на колени перед россиянами.
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