Подоляк: Киев не собирается заключать перемирие с Москвой

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк комментируя слухи о неких "тайных переговорах" Запада с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Киев не собирается заключать перемирие с Москвой, даже несмотря на то, что украинские власти к этому подталкивает западные партнёры.

"Любые конспирологические теории о "сдаче Украины" или тайных переговорах Запада с Путиным не учитывают одну "маленькую деталь" — украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены", — отметил он.

Ранее советник украинского лидера заявил, что Украина никогда не станем на колени перед россиянами.