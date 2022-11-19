Депутат из Франции Дюпон-Эньян назвал Зеленского психом после инцидента в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский совершил безумный поступок, когда запустил ракеты на территорию Польши и обвинил в этом Россию. Так считает депутат нижней палаты парламента Франции Николя Дюпон-Эньян. В своём Twitter* он назвал украинского лидера "au fau" (в переводе с французского — безумный, псих, сумасшедший).

По его мнению, поступок Зеленского был провокацией Третьей мировой войны.

"Прекратим поддерживать этого опасного человека! Необходимо срочно выработать мирный план", — написал Дюпон-Эньян.

Напомним, что на территорию Польши упали обломки ракеты, убив двух человек. Украина попыталась возложить вину на РФ, однако провокация не удалась.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.