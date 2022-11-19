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Defense News: десятки самолётов ВВС США не прошли проверку боевой готовности

Мир

Большое количество военных самолётов США не прошли проверку боевой готовности. Лица, которые проводят их осмотр, контролируют коэффициент готовности к выполнению миссии — частоту, с которой воздушное судно может летать и выполнять хотя бы одну военную задачу.

Defense News: десятки самолётов ВВС США не прошли проверку боевой готовности

"Комиссия проверила 49 типов самолётов ВВС, Военно-морского флота и Корпуса морской пехоты. Обнаружилось, что больше половины самолётов не соответствуют предъявляемым требованиям, несмотря на то, что Пентагон тратит десятки миллиардов долларов на их техническое обслуживание каждый год", — пишет издание Defense News со ссылкой на новый федеральный отчёт.

Отмечается, что за 2020 года на обслуживание американских воздушных суден было затрачено около 54 млрд долларов.

Автор материала Рэйчел Коэн считает, что из-за нехватки персонала, уменьшения числа компаний, готовых поддерживать "немолодые" самолёты, авиация США имеет проблемы.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Любовь Степушова
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