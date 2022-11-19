Российские ракетные удары зовут украинцев на Майдан

Как показывает практика боевых действий на Украине, помимо того, что высокоточная работа российских ВСК наносит сильный и почти невосполнимый урон энергосистеме Незалежной, есть у наших ракетных ударов ещё один важный эффект — они не только изрядно осложняют жизнь действующей армии, но заодно и открывают глаза украинцам на очевидный факт — властям на них наплевать.

Как ранее рассказывала Pravda. ru, блэкауты привели к тому, что активизировались и стали сбиваться в банды мародёры. А разбираться с ними некому, ибо специально обученные в университетах МВД кадры на фронтах развлекаются, убивая пленных русских солдат.

В некоторых городах жители начали выражать недовольство сложившейся ситуацией привычным для посмайданной Украины способом — выходить на улицы и требовать наведения порядка. И их сложно осуждать и упрекать в отсутствии патриотизма за это.

Так, например, одесситы в пятницу вышли на протест против отключения электричества: света в домах нет четвёртые сутки. Люди обвиняют власти в бездействии и нежелании решать вопрос возобновления энергоснабжения, "пропавшего" после ракетных "прилётов".

И, очень на то похоже, это только начало.