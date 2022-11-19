Американцы могут разочароваться в ситуации украинского конфликта, как это было с Афганистаном и Ираком, заявила аналитик Тара Соненшайн.
"Как мы видели на примере Афганистана и Ирака, американцы постоянно разочаровывались в прямом военном вмешательстве в зарубежные конфликты", — пояснила обозреватель в статье для газеты Hill.
Она подчеркнула, что уже в конгрессе всё чаще звучат призывы к урегулированию конфликта мирным путём. По мнению обозревателя, США устали от постоянных боевых конфликтов, к тому же Вашингтон тратит на них миллиарды долларов налогоплательщиков.
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