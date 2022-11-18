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Шмыгаль: ударами ВС РФ половина энергосистемы Украины выведена из строя

Мир

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, своими ракетными ударами Россия вывела из строя половину энергосистемы страны.

Шмыгаль рассказал, что около ста ракет обрушилось на объекты украинской энергетической инфраструктуры всего лишь за один день. Такие данные премьер-министр Украины озвучил на совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом.

"Только на протяжении 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя", — сообщил Шмыгаль.

Украинский премьер отметил, что теперь Киеву необходима ещё более активная финансовая помощь ЕС, которую украинские власти хотят направить на приобретение оборудования и закупку газа.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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