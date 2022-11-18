Журналиста Bild* назвали свиньёй за призыв расследовать казнь пленных ВС РФ

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека начало проверку видео, на котором запечатлена расправа украинских боевиков над российскими пленными. Киевская сторона пока не дала никаких комментариев относительно ролика.

Тему уже заметила западная пресса. Журналист Bild* Юлиан Рёпке в своём Twitter заявил, что необходимо провести расследование произошедшего.

"(Киевские. - Прим. ред.) солдаты, по-видимому, расстреляли множество российских военнопленных после того, как один из них, возможно, открыл огонь по (боевикам ВСУ. - Прим. ред.), в то время как 10 российских военнослужащих лежали на земле", — написал он, призвав к расследованию случившегося.

На публикацию отреагировал украинский военнослужащий Владимир Демченко, назвав корреспондента "русской свиньёй", передаёт "Политика страны".

"Может быть, это не лучший способ завоевать сердца и умы на Западе, в чём Украина сейчас нуждается как никогда остро?", — ответил украинскому солдату Рёпке.

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