Марков о заявлении США о переговорах с РФ: "Редкий случай, как можно верить США"

Политолог Сергей Марков прокомментировал заявления США о невозможности ввести переговоры об Украине без Украины.

Марков отметил, что из-за множества слухов о переговорах РФ и США Вашингтон вынужден был озвучить свою официальную позицию по этому вопросу.

США заверили не подталкивают Украину к переговорам с Россией, так как предоставляют право решать этот вопрос Владимиру Зеленскому.

"Это тот редкий случай, как можно верить США. Переговоры шли, но провалились. Итогом провала стали новые ракетные удары армии России по энергосистеме Украины. Но что США разрешают Зеленскому решать важные вопросы, это всё-таки враньё", — выразил своё мнение политолог.

Ранее писатель Захар Прилепин объяснил, что ракетные удары по Украине являются попыткой склонить киевскую власть к переговорам.