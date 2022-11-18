Долгов о призыве Киева к Грузии открыть второй фронт: Грузия стремится в НАТО

Историк Борис Долгов в беседе с Pravda.ru прокомментировал просьбу Киева к Грузии открыть второй фронт.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал, что Украина обращалась к оппозиции Грузии с призывом помочь Украине.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований, доктор исторических наук, член Союза писателей России Борис Долгов подчеркнул, что Грузия не пошла на конфронтацию с Россией, несмотря на призыв Киева.

"Грузия — это страна, которая участвовала в конфликте с Россией с 2008 году. Видимо, это и сподвигло киевские власти обратиться с таким призывом к Грузии. Грузия намеревается вступать в блок НАТО. Это тоже известно", — сказал эксперт.

Он напомнил, что Грузия находится под сильным влиянием Турции.

"Если говорить об отношениях между Украиной и Грузией, то так же известно, что грузинские националисты или наемники по разным данным, участвовали и в столкновениях в Донбассе, и сейчас есть, якобы, грузинские наемники, которые воюют на стороне киевского режима против российской армии. Но официально Грузия поддерживает нейтралитет, хотя она и идет в русле политики США и стран Запада в антироссийской политике в рамках украинского кризиса", — объяснил Долгов.

Историк отметил, что Грузия официально не выступает за Украину, но является стороной, которая в какой-то степени осуществляет военно-техническую помощь Киеву.

"Но, тем не менее, грузинские наёмники, по разным данным, участвуют на стороне киевского режима в боевых действиях против российской армии. Но официально такой военно-политической поддержки со стороны Грузии украинскому режиму нет", — выразил свою точку зрения знаток арабского и исламского мира.

Долгов считает, что Грузия не решилась бы выступить против России, так как у неё есть опыт столкновения с РФ. При этом Грузия, по мнению эксперта, оказывает завуалированную поддержку Украине.