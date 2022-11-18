OC: НАТО использует Украину как полигон для обкатки новых видов оружия

Североатлантический альянс использует Украину в качестве полигона для испытания новых видов вооружения, сообщает обозреватель издания Observateur Continental Александр Лемуан.

Несколько месяцев назад Вооружённые силы Украины начали применять систему управления войсками DELTA, которая представляет собой онлайн-сеть, благодаря которой военные и чиновники могут обмениваться информацией о действиях противника.

До начала украинского конфликта эта разработанная специалистами НАТО система не испытывалась в боевых условиях, отмечает Лемуан.

Помимо DELTA, Запад направил Украине катера-беспилотники, литовское противодронное оружие SkyWipers и новую версию немецкой зенитной системы.

"Это оружие никогда не применялось в таком количестве ни в одном предыдущем конфликте", — подчеркивает автор материала.

Использование на Украине новых видов вооружения позволит западным командирам и специалистам решить, во что вкладывать средства в течение следующих десятилетий, считает Лемуан. В том числе поэтому Западу выгодно затянуть украинский конфликт, чтобы протестировать как можно больше своих военных новинок.

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