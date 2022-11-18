Британцы обвинили Лондон и Вашингтон в диверсиях на "СП" после доклада Швеции

Читатели издания Daily Mail возмутились докладом Швеции о причинах чрезвычайного происшествия на "Северных потоках". Комментаторы потребовали, чтобы Вашингтон и Лондон признались в совершении терактов на газопроводах.

В пятницу, 18 ноября Служба безопасности Швеции сообщила, что причиной ЧП на "Северных потоках" стала диверсия.

Пользователи обвинили в случившемся Великобританию и США и подчеркнули, что Россия непричастна к диверсиям.

"Итак, когда Правительство США собирается признать ответственность?" — задал риторический вопрос один из читателей Daily Mail.

В Кремле удовлетворены тем, что Швеция подтвердила российскую версию теракта на на "Северных потоках", заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.