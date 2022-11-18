Схему падения украинской ракеты в Польшу опубликовала польская Gazeta Wyborcza.
По данным газеты, Россия атаковала Добротворскую ТЭС крылатой ракетой Х-101. Вблизи Львова находилась украинская система противовоздушной обороны, укомплектованная советским зенитно-ракетным комплексом С-300, который был произведён ещё в 70-х годах прошлого века. Система ПРО сработала и выпустила несколько ракет для перехвата Х-101.
Добротворская ТЭС находится на северо-востоке от Львова, однако украинские ракеты полетели в направлении северо-запада, отмечают авторы статьи. Один из снарядов не самоуничтожился после того, как промахнулся по цели, и залетел в Польшу.
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