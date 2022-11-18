В США призвали "сделать шаг назад" в отношениях с Украиной

США должны меньше поддерживать Украину после ситуации с падением украинской ракеты в Польше, считает бывший сотрудник судебного комитета американского сената Майк Дэвис.

"Нам нужно сделать шаг назад и просто быть более рациональными и менее эмоциональными в этом вопросе. Давайте уберём флаги Украины из наших социальных сетей и из наших дворов и начнём думать, что выгодно США", — сказал Дэвис в беседе с изданием Newsweek.

Он считает, что украинские интересы не совпадают с американскими, а "спасение Украины" не стоит того, чтобы начинать войну между НАТО и Россией.

Дэвис напомнил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучивал ложные данные о том, что на территории Польши упала российская ракета, тогда как президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг опровергли причастность РФ к инциденту.

"Что, если бы мы применили статью пять в связи с нападением на Польшу и внезапно начали бы третью мировую войну?" — задался вопросом Дэвис.