Французский политик о будущем Зеленского: "Разозлит всех своих союзников"

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что Запад может отвернуться от Украины после лживых высказываний президента Украины Владимира Зеленского о "российских ракетах" в Польше.

"Зеленский ставит под сомнение информацию своих союзников о ракете в Польше! В конце концов он разозлит всех своих союзников и прогорит по всем направлениям", — сообщил политик.

Он порекомендовал киевскому режиму признать, что в Польше упали украинские, а не российские ракеты.

Ранее польский президент Анджей Дуда назвал падение украинской ракеты в Польше "несчастным случаем".