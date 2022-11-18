Французский политик Флориан Филиппо заявил, что Запад может отвернуться от Украины после лживых высказываний президента Украины Владимира Зеленского о "российских ракетах" в Польше.
"Зеленский ставит под сомнение информацию своих союзников о ракете в Польше! В конце концов он разозлит всех своих союзников и прогорит по всем направлениям", — сообщил политик.
Он порекомендовал киевскому режиму признать, что в Польше упали украинские, а не российские ракеты.
Ранее польский президент Анджей Дуда назвал падение украинской ракеты в Польше "несчастным случаем".
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