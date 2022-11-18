Дуда призвал предпринимателей Польши "отважно" восстанавливать Украину

Польский президент Анджей Дуда считает, что его страна как непосредственный сосед Украины должна принимать самое активное участие в её восстановлении.

"Я призываю польских предпринимателей действовать отважно. Мы постараемся создать для это хорошие условия", — сказал Дуда во время выступления на "Конгрессе 590" в Жешуве, которое транслировало Польское телевидение.

Польский лидер рассказал, что его администрация уже обсуждает этот вопрос с киевскими властями, чтобы показать, что Польша стремиться непосредственно участвовать в восстановлении Украины.

"И мы об этом разговариваем с нашими украинскими партнерами. Мы участвуем во всех серьезных дискуссиях, которые на эту тему ведутся", — добавил Дуда.

Польский президент уверен, что за право восстанавливать Украину будет большая конкуренция из Европы, США и "других мест". Дуда напомнил, что огромным бонусом для Украины будет заново отстроенная, современная европейская инфраструктура, которая даст Незалежной "большой шанс на развитие".