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Монтян: Зеленскому "прилетает" пощёчина за пощёчиной от "белых хозяев"

Мир

Очередной западный лидер "дал пощёчину" Владимиру Зеленскому, считает блогер Татьяна Монтян. Этим лидером оказался премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Руководитель государства, которое наиболее последовательно поддерживает нынешний киевский режим.

Монтян: Зеленскому "прилетает" пощёчина за пощёчиной от "белых хозяев"

Накануне премьер-министр Великобритании, выступая перед депутатами парламента, заявил, что Россию нельзя исключить из "Большой двадцатки". Решения в G20 принимаются на основе консенсуса. А стало быть, исключение России невозможно, даже если бы западные страны, входящие в G20, имели такой план.

Татьяна Монтян отмечает в этой связи, что западные политики в последнее время не делали никаких заявлений об исключении России из "Большой двадцатки".

Зато этот вопрос поднимался в Киеве, в том числе лично Зеленским. А Верховная Рада, напомним, приняла обращение с требованием исключить Россию из G20.

"Похоже, для Зеленского наступают лихие деньки: пощёчина за пощёчиной прилетает от больших белых (и не очень) хозяев", — написала Татьяна Монтян в своём telegram-канале.

По её мнению, позиция британского премьера связана с двумя факторами. Во-первых, в Британии серьёзный энергетический кризис. А Сунак, как рациональный управленец, понимает, что дальнейшая пикировка с Россией вряд ли поспособствует решению внутренних проблем Соединённого Королевства.

Во-вторых, у западных лидеров элементарно не получится изгнать Россию, поскольку в G20 у Москвы слишком серьёзная поддержка: "В составе "Группы двадцати" есть страны, причём достаточно тяжеловесные и авторитетные, состоящие с Россией в тесных партнёрских отношениях. В этой связи вероятность того, что ЮАР, Бразилия и особенно Китай с Индией проголосуют за исключение её из организации, стремится к нулю".

Отметим, что рациональность британского премьер-министра всё же не стоит преувеличивать. Равно как и вероятность того, что Лондон попытается наладить диалог с Москвой. Собственно, министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что Британия не собирается ничего делать для нормализации отношений с Россией.

Так что причина того, что Россию невозможно исключить из G20 исключительно в том, что у Запада нет на это ресурсов. Хотя заявление Риши Сунака в британском парламенте, конечно, вполне недвусмысленный отказ предпринимать что-либо для удовлетворения киевских чаяний на сей счёт.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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