Посольство КНР опубликовало список стран, которые в разные годы бомбили США

Посольство Китая разместило на своём официальном ресурсе перечень государств, которые стали жертвами бомбардировок США после Второй Мировой войны.

Представители КНР перечислили страны, пострадавшие от атак Соединенных Штатов Америки. Список представляет собой перечень с названием страны с обозначенными годами атак, начиная с Корейской войны 1950 года и заканчивая Сирией 2015 года.

Всего в списке значатся 20 стран, включая Индонезию, Гренаду Ливию, Ливан, Иран, Ирак, Кувейт, Сомали, Афганистан, Пакистан и другие государства, подвергшиеся атакам вооружённых сил США.

"Никогда нельзя забывать, кто представляет настоящую угрозу миру", — гласит подпись к опубликованному списку.

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