Лукашенко призвал белорусов самим делать то, что делал McDonald's

По мнению белорусского лидера Александра Лукашенко, место уходящего из страны McDonald's должны занять местные бизнесмены.

Лукашенко посоветовал всем питаться правильно, своими местными продуктами, не гонясь за "заморскими". Президент призвал не переживать по поводу ухода McDonald's из Белоруссии, признавшись, что лично он этому искренне рад. Однако, по мнению Лукашенко, место McDonald's, раз уж жители не хотят прощаться с этими ресторанами, обязательно должны занять белорусы.

"Белорусы! Запомните, никто иной — мы сами должны делать то, что когда-то делал этот McDonald's, если кому-то это надо, и даже лучше", — заявил Лукашенко на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса.

Кроме того, белорусский лидер скептически высказался по поводу ассортимента, который предлагался в ресторанах McDonald's.

"У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю", — добавил Лукашенко.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's прекратит работу в Белоруссии 21 ноября, а с 22 ноября эти же заведения откроются вновь, но уже под под российским брендом "Вкусно — и точка".