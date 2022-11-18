Замглавы МИД России Рябков: с США не о чем говорить по Украине

Заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков оценил вероятность проведения переговоров Москвы и Вашингтона по поводу ситуации на Украине.

"С ними (Штатами. — Прим. ред.) просто не о чем говорить", — подчеркнул чиновник.

Как напомнил дипломат, у РФ и США абсолютно разные позиции по Украине. Из-за этого диалог Москвы и Вашингтона невозможен, заключил Рябков.

Ранее советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что российский лидер Владимир Путин "выпрашивает" переговоры с Киевом.