Заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков оценил вероятность проведения переговоров Москвы и Вашингтона по поводу ситуации на Украине.
"С ними (Штатами. — Прим. ред.) просто не о чем говорить", — подчеркнул чиновник.
Как напомнил дипломат, у РФ и США абсолютно разные позиции по Украине. Из-за этого диалог Москвы и Вашингтона невозможен, заключил Рябков.
Ранее советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что российский лидер Владимир Путин "выпрашивает" переговоры с Киевом.
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