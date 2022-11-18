Власти РФ оказались правы, назвав представителей Украины ненадёжными переговорщиками. Такое мнение выразили читатели Die Welt*.
По их словам, украинский президент Владимир Зеленский, обвиняя Москву в организации ЧП с падением ракет на территории Польши, пытался втянуть Евросоюз в противостояние с Россией.
"После этого мы тоже убедились в ненадёжности Киева", — написал подписчик немецкого издания.
С его позицией согласились и другие пользователи. Немцы подчеркнули: киевский режим рассчитывал использовать ракетный инцидент для того, чтобы спровоцировать Североатлантический альянс на прямое вмешательство в конфликт.
Как отметил ещё один комментатор, власть на Украине остаётся в руках "сумасшедших". Он напомнил, что Киев призывал к нанесению превентивного удара по РФ. Кроме того, Зеленский ввёл указ, запрещающий переговоры с Москвой, хотя сам часто заявляет о готовности к диалогу, указал читатель. Жители ФРГ сочли такие решения украинского руководства странными.
Немцы пришли к выводу о том, что киевский режим не заинтересован в возобновлении переговорного процесса.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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