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Noonpost: ракетой в Польше Киев хотел спровоцировать столкновение России и НАТО

Мир

Украинский конфликт перешёл на новый этап эскалации после падения ракет на территории Польши. Этот инцидент вызывает серьёзные опасения по поводу прямого столкновения России и НАТО. Об этом заявил эксперт из Египта Сабер Тантави.

Noonpost: ракетой в Польше Киев хотел спровоцировать столкновение России и НАТО

Аналитик назвал три варианта того, как именно ракеты могли упасти на польскую территорию. Во-первых, к этому событию может быть причастна Москва, которая тяжело переживает отвод российской армии из Херсона. Однако даже западные лидеры признали, что этот вариант маловероятен.

Во-вторых, ракеты могли оказаться в Польше по ошибке. Не исключено, что они отклонились от заданного курса, отметил Тантави.

Третьим вариантом может быть спланированная провокация со стороны руководства киевского режима, которое готово сделать всё, чтобы столкнуть Россию и НАТО, заявил аналитик.

Ни Москве, ни Североатлантическому альянсу не выгодно подтверждение причастности России к инциденту в Польше, так как это повлечёт за собой серьёзные последствия вплоть до Третьей мировой войны, считает эксперт.

"Очевидно одно — 15 ноября 2022 года стало переломным моментом в российско-украинском конфликте", — резюмировал он в материале для NoonPost.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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