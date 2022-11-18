Простаков: Европа забудет об Украине уже на следующей неделе

На следующей неделе европейцы забудут про Украину, так как их внимание будет приковано к Чемпионату мира по футболу, заявил политолог Сергей Простаков.

По словам эксперта, жители Европы порядком устали от украинской темы.

"Чемпионат мира по футболу является очень популярным событием во всех частях света, особенно в Европе. Поэтому внимание европейцев, безусловно, будет приковано именно к происходящему в Катаре", — пояснил политолог в беседе с "ПолитРоссией"

Простаков подчеркнул, что у Киева есть неделя, чтобы добиться от Европы желаемого. Украинская тема себя изживает и гражданам надоедают мрачные новости и постоянные требования Незалежной.

Чемпионат мира по футболу стартует в Катаре 20 ноября.