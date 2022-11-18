Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В России создают первый самолёт вертикального взлета для региональных перевозок
Американист Судаков: Байден красуется, говоря о помощи Украине
Роспотребнадзор: число ВИЧ-инфицированных в РФ выросло на 40 тысяч в 2022 году
Член ОП РФ Малькевич: Киев собирается превратить Херсон в выжженную землю
Евсеев: ВСУ не прорваться на Запорожском направлении
Стаун: Зеленский обвинил РФ в ЧП с ракетой из-за страха лишиться помощи Запада
Конгрессвумен Грин: Байден считает Украину 51-м штатом США, где ведёт войну с РФ
Кононенко: витамины D, C, B9, A и E необходимы организму в холодное время года
Сайт Белого дома впервые в истории взломан русскими хакерами из Killnet

Простаков: Европа забудет об Украине уже на следующей неделе

Мир

На следующей неделе европейцы забудут про Украину, так как их внимание будет приковано к Чемпионату мира по футболу, заявил политолог Сергей Простаков.

По словам эксперта, жители Европы порядком устали от украинской темы.

"Чемпионат мира по футболу является очень популярным событием во всех частях света, особенно в Европе. Поэтому внимание европейцев, безусловно, будет приковано именно к происходящему в Катаре", — пояснил политолог в беседе с "ПолитРоссией"

Простаков подчеркнул, что у Киева есть неделя, чтобы добиться от Европы желаемого. Украинская тема себя изживает и гражданам надоедают мрачные новости и постоянные требования Незалежной.

Чемпионат мира по футболу стартует в Катаре 20 ноября.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Суконкин: военный ВС РФ с позывным "Хищник" заработал почти 1 млн рублей в СВО

В зоне СВО морпех с позывным "Хищник" заработал почти миллион рублей за уничтожение украинской авиатехники.

Суконкин: военный ВС РФ с позывным "Хищник" заработал почти 1 млн рублей в СВО
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает штурмовые группы ВСУ в районе Сватово
Силовые структуры
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает штурмовые группы ВСУ в районе Сватово
Силовые структуры
Military Watch: Украине осталось 60 дней под ударами Суровикина
Мир. Новости мира
Канадцы обрушились на премьера Трюдо после того, как его отчитал лидер Китая
Ольга Лебедева "Побочка" украинских блэкаутов — в темноте расцветает мародёрство Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 18 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев Любовь Степушова Москве надо приглашать Кубу в военный альянс нового типа Любовь Степушова
Силовые структуры
Соболев: ВС РФ нужно уничтожить главный узел на границе Украины и Польши
Мир. Новости мира
NYT: отказ отдать стиральную машину украинцам вызвал скандал в Польше
Оператор Первого канала Шолмов заявил, что растерялся после комплимента Байдена
Мир. Новости мира
Оператор Первого канала Шолмов заявил, что растерялся после комплимента Байдена
Последние материалы
Конгрессвумен Грин: Байден считает Украину 51-м штатом США, где ведёт войну с РФ
Кононенко: витамины D, C, B9, A и E необходимы организму в холодное время года
Простаков: Европа забудет об Украине уже на следующей неделе
Сайт Белого дома впервые в истории взломан русскими хакерами из Killnet
История возникновения породы Питбультерьер
Пернатый мир — факты из жизни: на планете живёт столько же кур, сколько и людей
Боец из ДНР рассказал о подрыве бункера с диверсантами ВСУ под Артёмовском
Politico: США призвали Киев и ЕС осторожнее говорить о падении ракет в Польше
Salem Reporter: украинскому беженцу в США сломали нос за слова о нацистах
ФАО: говорить об окончании продовольственного кризиса рано
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников