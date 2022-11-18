Украинскому беженцу, который приехал к родственникам жены в США после начала спецоперации, сломали нос в ходе спора о том, есть ли на Украине нацисты, сообщили американские СМИ.
Инцидент произошёл в городке Кейзер в мае, но в полицию беженец решил обратиться только сейчас.
По его словам, они остановились в доме родственников жены, куда и пришёл оппонент. К слову, тоже бывший житель Украины, но мигрировавший в Штаты давно.
Подвыпившие соотечественники поспорили есть ли на Украине нацизм, перепалка закончилась дракой, передаёт Salem Reporter. Беженец утверждал, что ничего подобного в Незалежной не происходит.
В итоге беженцу сломали нос и сильно побили.
Американская полиция начала расследование.
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