Salem Reporter: украинскому беженцу в США сломали нос за слова о нацистах

Украинскому беженцу, который приехал к родственникам жены в США после начала спецоперации, сломали нос в ходе спора о том, есть ли на Украине нацисты, сообщили американские СМИ.

Инцидент произошёл в городке Кейзер в мае, но в полицию беженец решил обратиться только сейчас.

По его словам, они остановились в доме родственников жены, куда и пришёл оппонент. К слову, тоже бывший житель Украины, но мигрировавший в Штаты давно.

Подвыпившие соотечественники поспорили есть ли на Украине нацизм, перепалка закончилась дракой, передаёт Salem Reporter. Беженец утверждал, что ничего подобного в Незалежной не происходит.

В итоге беженцу сломали нос и сильно побили.

Американская полиция начала расследование.