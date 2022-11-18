Европарламентарий Уоллес: ФРГ лицемерит, говоря о мирной повестке по Украине

Германия лицемерит, заявляя, что придерживается мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщил депутат Европарламента Мик Уоллес.

По мнению европарламентария, "воинственные" заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок обнажают истинную цель Берлина.

"Она поддерживает разжигание конфликта на Украине, где гибнет всё больше и больше менее привилегированных граждан, а также выступает за увеличение военных расходов Германии", — пояснил Уоллес.

По мнению европарламентария, риторика ФРГ больше похожа на курс военно-промышленного комплекса, чем на стратегию защиты прав человека.