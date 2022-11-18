Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В России запустили производство мебели "а-ля IKEA"
China Daily: США превратили "безмозглое" НАТО в "кровожадных зомби"
Республиканцы: Блинкен должен отчитаться о финансовых связях демократов и Киева
Bloomberg: статус Великобритании резко упал после саммита G20
Собянин: инвестиции ушедших из РФ зарубежных компаний остались в стране
Пентагон: расстановка сил США не изменится из-за ракетного ЧП в Польше
Додон: Санду "молится" чтобы конфликт на Украине продолжался
Итальянскую виллу Тинькова обокрали с "исключительным профессионализмом"
Публицист Бовдунов о расширении границ РФ: "Это расширение надо ещё и отстоять"

Европарламентарий Уоллес: ФРГ лицемерит, говоря о мирной повестке по Украине

Мир

Германия лицемерит, заявляя, что придерживается мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщил депутат Европарламента Мик Уоллес.

По мнению европарламентария, "воинственные" заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок обнажают истинную цель Берлина.

"Она поддерживает разжигание конфликта на Украине, где гибнет всё больше и больше менее привилегированных граждан, а также выступает за увеличение военных расходов Германии", — пояснил Уоллес.

По мнению европарламентария, риторика ФРГ больше похожа на курс военно-промышленного комплекса, чем на стратегию защиты прав человека.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Суконкин: военный ВС РФ с позывным "Хищник" заработал почти 1 млн рублей в СВО

В зоне СВО морпех с позывным "Хищник" заработал почти миллион рублей за уничтожение украинской авиатехники.

Суконкин: военный ВС РФ с позывным "Хищник" заработал почти 1 млн рублей в СВО
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает штурмовые группы ВСУ в районе Сватово
Силовые структуры
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает штурмовые группы ВСУ в районе Сватово
Силовые структуры
Military Watch: Украине осталось 60 дней под ударами Суровикина
Мир. Новости мира
Канадцы обрушились на премьера Трюдо после того, как его отчитал лидер Китая
Соломон Соловьев Знак зодиака 18 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев Любовь Степушова Москве надо приглашать Кубу в военный альянс нового типа Любовь Степушова Виктор Пахомов Российской пропаганде пора прекратить кормить народ мифами, похожими на байки Виктор Пахомов
Мир. Новости мира
NYT: отказ отдать стиральную машину украинцам вызвал скандал в Польше
Мир. Новости мира
Оператор Первого канала Шолмов заявил, что растерялся после комплимента Байдена
Соболев: ВС РФ нужно уничтожить главный узел на границе Украины и Польши
Силовые структуры
Соболев: ВС РФ нужно уничтожить главный узел на границе Украины и Польши
Последние материалы
В России запустили производство мебели "а-ля IKEA"
China Daily: США превратили "безмозглое" НАТО в "кровожадных зомби"
Европарламентарий Уоллес: ФРГ лицемерит, говоря о мирной повестке по Украине
Республиканцы: Блинкен должен отчитаться о финансовых связях демократов и Киева
Bloomberg: статус Великобритании резко упал после саммита G20
Собянин: инвестиции ушедших из РФ зарубежных компаний остались в стране
Пентагон: расстановка сил США не изменится из-за ракетного ЧП в Польше
Додон: Санду "молится" чтобы конфликт на Украине продолжался
Итальянскую виллу Тинькова обокрали с "исключительным профессионализмом"
Публицист Бовдунов о расширении границ РФ: "Это расширение надо ещё и отстоять"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников