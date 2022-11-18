Республиканцы: Блинкен должен отчитаться о финансовых связях демократов и Киева

Республиканцы направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену и потребовали предоставить отчёт о финансовых связях Демократической партии и правительства Украины через криптобиржу FTX, которую уже объявили банкротом.

"Миллиарды долларов налогоплательщиков, отправленные Украине для помощи в боевых действиях, потенциально могли быть инвестированы в криптовалютную биржу FTX, которая впоследствии сделала огромные пожертвования демократам", — цитирует выдержку из документа РИА Новости.

Конгрессмены-республиканцы заподозрили, что миллиардная помощь Киеву, которую запрашивала администрация президента США Джо Байдена, могла вернуться к демократам накануне выборов.