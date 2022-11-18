Bloomberg: статус Великобритании резко упал после саммита G20

Великобритания больше не в силах поддерживать статус гегемона на мировой политической арене из-за крупных экономических проблем, заявил обозреватель Алан Кроуфорд.

Как подчеркнул аналитик, особенно явно это стало понятно после саммита "Большой двадцатки".

"Новая реальность — это многополярный мир, который не будет ждать, пока Великобритания решит свои финансовые проблемы или скорректирует несостоятельный политический курс", — пояснил аналитик в статье для Bloomberg.

Кроуфорд уточнил, что G20 показал Лондону, что есть другие страны, которые демонстрируют центр силы и Британии придётся с ними считаться. Тогда как в самой стране вскоре придётся поднять стоимость за энергоносители и повысить налоги.