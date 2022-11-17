Депутат Выборный: Гаагский суд подтянул факты для обвинения РФ в крушении МН17

Гаагский суд подтянул факты для обвинения РФ в крушении МН17. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя Pravda.Ru решение по делу о крушении рейса MH17.

По мнению Выборного, заявления Гаагского суда тенденциозны и не выходят за рамки русофобской политики Запада. Депутат заявил, что Владимир Путин неоднократно говорил о том, что с Россией никто не вёл реальный диалог, никто не принял во внимание позицию Москвы и показания экспертов РФ.

"По сути они подтягивали факты под свою версию, а не укладывающуюся в неё "неудобную" информацию просто игнорировали или искажали. В данном случае политика превалирует над правом и справедливым судебным разбирательством", — сказал Выборный.

Депутат отметил, что именно Россия была одним из инициаторов принятия резолюции СБ ООН 2166, предполагающей проведение тщательного и всестороннего расследования причин авиакатастрофы рейса МН17.

"На разных уровнях и в различных форматах нами были приложены немалые усилия, чтобы должным образом установить истинные причины произошедшего", — заявил депутат.

Он добавил, что ещё в мае 2018 года Нидерланды и Австралия на официальном уровне обвинили Россию в причастности к случившемуся. При этом у них не было никаких доказательств и окончательных выводов совместной следственной группы. Нидерланды и Австралия потребовали у Москвы признать свою вину и выплатить компенсации родственникам погибших.

"А вот ответа на основной вопрос — почему всё же Украина не приняла очевидного и логичного решения и не закрыла воздушное пространство над районом, где шёл внутренний вооруженный конфликт — так и не было получено", — подытожил Выборный.

Ранее судья окружного суда Гааги Хендрик Стинхейс заявил, что 2014 году ракету, сбившую Boeing в небе над Донбассом, выпустили с территории, подконтрольной ополченцам ДНР.

"Мы установили, что самолет рейса MH17 был сбит ракетой из ЗРК "Бук", запущенной со стороны поля в населенном пункте Первомайское", — сказал он.