Гаагский суд не указал на прямую причастность России к уничтожению MH17

Гаагский суд не стал связывать напрямую авиакатастрофу в Донецкой Народной Республике в 2014 году с деятельностью Москвы.

По словам журналистов, судья Хендрик Стинхейс указывал на возможную вину четверых подозреваемых Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Леонида Харченко и Олега Пулатова. При этом правоохранители рассказали о своём мнении: власти РФ в тот период контролировали ДНР.

Ранее суд в Гааге признал Стрелкова, Дубинского и Харченко в уничтожении самолёта MH17 и убийстве 298 пассажиров. Обвиняемые получили пожизненное лишение свободы.