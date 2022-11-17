Гаагский суд не стал связывать напрямую авиакатастрофу в Донецкой Народной Республике в 2014 году с деятельностью Москвы.
По словам журналистов, судья Хендрик Стинхейс указывал на возможную вину четверых подозреваемых Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Леонида Харченко и Олега Пулатова. При этом правоохранители рассказали о своём мнении: власти РФ в тот период контролировали ДНР.
Ранее суд в Гааге признал Стрелкова, Дубинского и Харченко в уничтожении самолёта MH17 и убийстве 298 пассажиров. Обвиняемые получили пожизненное лишение свободы.
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