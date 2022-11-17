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МК: стратегия Путина на зимний период СВО — схватка на истощение

Мир

Обозреватель "МК" Михаил Ростовский полагает, что стратегия Путина на зимний период СВО — схватка на истощение.

МК: стратегия Путина на зимний период СВО — схватка на истощение

Ростовский пишет, что доподлинно неизвестно, было ли спланировано, что ВКС РФ нанесли ракетные удары в день саммита G20. По мнению Ростовского, независимо от того, спланировано это было или нет, Запад получил чёткий сигнал от Путина. Таким образом, пишет обозреватель, российский лидер показал как твёрдость намерений РФ так и то, чем он собирается эти намерения осуществлять.

Ростовский также прокомментировал слова председателя объединенного комитета начальников штабов США. Генерал Марк Милли заявил, что во время холодов военные кампании, как правило, замедляются. Милли также сказал, что в этот период времени может произойти начало политического урегулирования конфликта.

Ростовский увидел в рассуждениях американского генерала "как минимум две большие логические дыры".

Первая логическая дыра, по мнению обозревателя, это факт начала переговоров. Ростовский пишет, что начать урегулирование конфликта можно только в том случае, если это нужно участникам конфликта.

"Пока у Москвы и Киева такой потребности нет. Декларируемые сторонами противостояния цели — "восстановление территориальной целостности России" и "восстановление территориальной целостности Украины" — абсолютно несовместимы друг от другом", — пишет Ростовский.

Вторая логическая дыра — не все кампании должны замедляться во время холодов. Ростовский полагает, что ракеты могут поражать цели и не в тёплые периоды времени.

По мнению обозревателя, удары по энергетической инфраструктуре Незалежной — это важный элемент российской стратегии. Таким образом Москва лишает Киев ресурсов для продолжения военных действий. Ростовский заявляет, что это "классическая схватка на истощение, только в новой форме".

"У Москвы нет никакого резона делать перерыв в подобных своих действиях на зимний период", — уверен обозреватель "МК".

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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