Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посоветовал Киеву более осторожно выбирать выражения при комментировании инцидента в Польше.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обвинил в Россию в том, что это она нанесла удар ракетами по Польше.
"Примерно через час после того, как стало известно об инциденте, Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что "российские ракеты попали по Польше"… Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после этих заявлений и призвал чиновников более осторожно относиться к тому, как они говорят об инциденте", — сообщает телеканал CNN.
В среду, 16 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Польшу прилетела ракета украинской системы противовоздушной обороны.
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