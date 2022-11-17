CNN: Вашингтон призвал Киев выбирать выражения после инцидента в Польше

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посоветовал Киеву более осторожно выбирать выражения при комментировании инцидента в Польше.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обвинил в Россию в том, что это она нанесла удар ракетами по Польше.

"Примерно через час после того, как стало известно об инциденте, Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что "российские ракеты попали по Польше"… Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после этих заявлений и призвал чиновников более осторожно относиться к тому, как они говорят об инциденте", — сообщает телеканал CNN.

В среду, 16 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Польшу прилетела ракета украинской системы противовоздушной обороны.