Генерал ВСУ Громов: Украина готовится к атаке ВС РФ с территории Белоруссии

Заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что Украина готовится к атаке ВС РФ с территории Белоруссии.

На брифинге в Military Media Center Громов заявил, что бойцы ВС РФ сейчас переходят из Херсона на другие позиции. Тем самым, по словам генерала, российские войска восстанавливают свою боеспособность.

Громов также отметил, что для России крайне важно установить полный контроль над Донбассом. По его словам, сейчас ВС РФ занимается осуществлением этого плана.

Генерал ВСУ заявил, что ВС РФ возможно хочет начать наступление со стороны Белоруссии на территории Черниговской и Сумской областей. В связи с этим боевики ВСУ роют рвы вдоль границы и минируют территорию.

"Но это все у них в планах, и это всё уже было в нашей истории и мы достойно давали отпор", — заявил Громов.