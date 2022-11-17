Политолог Асафов назвал абсурдной идею переговоров, предложенную Зеленским

Политолог Александр Асафов прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского сделать переговоры с российской стороной публичными.

По мнению эксперта, на самом деле у Зеленского вовсе нет намерения проводить переговоры, он просто хочет остаться в повестке вместе с другими мировыми лидерами.

Публичный формат переговоров, предлагаемый Зеленским, Асафов назвал абсурдным. Политолог считает, что, желая вынести российско-украинское обсуждение на общественное обозрение, президент Украины хочет подстраховаться и сделать так, чтобы Москва не смогла диктовать ему свои условия.

"Но это предложение достаточно абсурдное. Таких переговоров история не знает, но в рамках выступления в ток-шоу или стендапе Зеленскому проще представлять себя, когда жюри оценивает выступления стендап-комиков. Такого не будет, потому что это не очень народная политика, но это часть медийной компании Зеленского", — сказал Асафов в беседе с Общественной Службой Новостей.

В заключение политолог отметил, что приказа Запада о проведении Зеленским переговоров ещё пока не было, а сам такие решения принимать он не уполномочен. Вдобавок к этому, ничего по существу Зеленский не предлагает, и позиция России по Украине ясна и неизменна.