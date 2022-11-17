Песков высказался об интересе Байдена к бицепсам оператора: хороший эпизод

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами высказался о комплиментах американского лидера Джо Байдена оператору российского телевидения Юрию Шолмову. Он назвал это "хорошим эпизодом".

"Очень хорошая зарисовка, очень хороший эпизод. И, наверное, с положительной стороны характеризует и оператора Первого канала, и Первый канал, и Россию, и президента Байдена, который обратил на это внимание", — заявил Песков.

Напомним, вчера во время прогулки на Бали Байден подошёл к Шолмову и похвалил его бицепсы, заметив, что в США такие называют пушками.

Сам оператор позже рассказал, что в тот момент смутился и растерялся, однако ему было приятно это услышать.