Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами высказался о комплиментах американского лидера Джо Байдена оператору российского телевидения Юрию Шолмову. Он назвал это "хорошим эпизодом".
"Очень хорошая зарисовка, очень хороший эпизод. И, наверное, с положительной стороны характеризует и оператора Первого канала, и Первый канал, и Россию, и президента Байдена, который обратил на это внимание", — заявил Песков.
Напомним, вчера во время прогулки на Бали Байден подошёл к Шолмову и похвалил его бицепсы, заметив, что в США такие называют пушками.
Сам оператор позже рассказал, что в тот момент смутился и растерялся, однако ему было приятно это услышать.
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