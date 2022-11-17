Борзенко: НАТО решило поставлять современное оружие Киеву из-за безвыходности

Военный журналист Алексей Борзенко считает, что Североатлантический альянс намерен поставлять современное оружие Украине из-за безвыходности, несмотря на то, что украинское оружие далеко не всегда попадает в цель, как это произошло в Польше.

"Даже новейшее вооружение, направляемое на Украину от безысходности, не поможет ВСУ, которые уже находятся на последнем издыхании", — приводит его слова Телеканал "360".

По совам эксперта, у Запада уже не осталось вооружения для поставок в Киев, потому как они отправили туда всё, что у них было.