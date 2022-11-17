Ведущий на американском ТВ обвинил Украину в попытке развязать мировую войну

Ведущий американской телевизионной программы "The Benny Show" Бенни Джонсон заявил, что Украина пытается развязать третью мировую войну в своём Twitter*-аккаунте.

"Украина пыталась развязать третью мировую войну, когда украинская ракета ударила по стране НАТО и убила невинных жителей. Украинские лидеры врали и обвиняли Россию", — отметил телеведущий.

По его словам, американские налогоплательщики заплатят за обстрел Польши и гибель мирных жителей. Также Джонсон обвинил Вашингтон в безрассудстве и безответственности.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.