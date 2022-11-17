Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с государственным секретарём США Энтони Блинкленом заявил, что пора поставить Киеву американские зенитные ракетные комплексы Patriot.
"Пришло время для комплексов Patriot", — отметил он.
Стоит отметить, что высота поражения системы ПВО составляет до 20 километров и дальность до 100 км.
Ранее глава МИД Украины призвал НАТО к "жёсткому и принципиальному" ответу России.
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