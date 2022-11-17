Кулеба: пришло время для комплексов Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с государственным секретарём США Энтони Блинкленом заявил, что пора поставить Киеву американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Пришло время для комплексов Patriot", — отметил он.

Стоит отметить, что высота поражения системы ПВО составляет до 20 километров и дальность до 100 км.

Ранее глава МИД Украины призвал НАТО к "жёсткому и принципиальному" ответу России.