Foreign Policy: НАТО беспокоится из-за дальнейших поставок оружия Украине

Руководство Североатлантического альянса переживает, что из-за продолжительных поставок вооружения на Украина силы НАТО останутся без необходимых запасов. Об этом заявил анонимный источник из военно-политического блока.

"Я думаю, теперь все достаточно обеспокоены", — цитирует его слова Foreign Policy.

В НАТО уже ведутся переговоры о том, как поддержать членов альянса, если их запасы упадут ниже уровня, необходимого для выполнения обязательств по обороне в рамках Североатлантического договора, отметил чиновник.

По словам старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Фредерика Кагана, Запад не был готов к такому затратному и продолжительному конфликту.

"НАТО на самом деле не планирует вести подобные конфликты, и под этим я подразумеваю войны со сверхинтенсивным использованием артиллерийских систем и большого количества танковых и артиллерийских снарядов", — указал он.