Руководство Североатлантического альянса переживает, что из-за продолжительных поставок вооружения на Украина силы НАТО останутся без необходимых запасов. Об этом заявил анонимный источник из военно-политического блока.
"Я думаю, теперь все достаточно обеспокоены", — цитирует его слова Foreign Policy.
В НАТО уже ведутся переговоры о том, как поддержать членов альянса, если их запасы упадут ниже уровня, необходимого для выполнения обязательств по обороне в рамках Североатлантического договора, отметил чиновник.
По словам старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Фредерика Кагана, Запад не был готов к такому затратному и продолжительному конфликту.
"НАТО на самом деле не планирует вести подобные конфликты, и под этим я подразумеваю войны со сверхинтенсивным использованием артиллерийских систем и большого количества танковых и артиллерийских снарядов", — указал он.
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