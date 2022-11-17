CNN: спецоперация на Украине легко перерастёт в крупный конфликт России и НАТО

Масштабные вооружённые конфликты редко начинаются из-за случайности, но ракетный инцидент в Польше усугубил ситуацию на фоне специальной военной операции (СВО) российской армии на Украине. Об этом заявил американский аналитик Ник Пэйтон Уолш.

Он подчеркнул, что удар по территории Польши был нанесён не со стороны России. Однако в ответ на неудачный перехват ракеты НАТО может усилить противовоздушные системы Украины, считает эксперт.

"Альянс находится в непосредственной близости от самого крупного с 40-х годов вооружённого конфликта в Европе. Многое может пойти не так, и законы физики говорят о том, что со временем всё именно так и произойдёт", — указал Уолш.

Падение ракет в Польше, взрывы на "Северных потоках" и угроза вокруг Запорожской АЭС стали признаками медленной эскалации, отметил аналитик.

"Нас ждет длительный период времени, когда применение огромного количества военной техники в опасных местах будет приводит к новым ошибкам", — заявил он в издании CNN.