Сенатор Цеков: Зеленский относится к переговорам с Россией как к балагану

Инициатива украинского президента Владимира Зеленского о проведении переговоров с Москвой в публичном формате показывает, что киевский режим хочет организовать "балаган". Такое мнение выразил сенатор Сергей Цеков.

В беседе с РИА Новости он отметил, что власти Украины не заинтересованы в возобновлении диалога. Как пояснил сенатор, переговоры высокого уровня не проводятся публично.

"Сделав такое заявление и показав, что относится к ним как к балагану, Зеленский продемонстрировал, что Киев на самом деле не готов к переговорам", — считает Цеков.

При этом он добавил, что контакты между РФ и Украиной рано или поздно удастся продолжить, однако киевский режим не сможет обозначать свои условия. По его словам, с текущими требованиями Зеленского не согласны даже государства, входящие в состав ЕС.

Ранее президент Украины предложил западным партнёрам провести публичные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.