Жук: Украина перешла красную линию, пора пересмотреть наше отношение к в….*

Мэр польского города Люблин Кшиштоф Жук считает, что Варшаве из-за нанесённого ВСУ ракетного удара по территории Польши, нужно посмотреть на военный конфликт на Украине под другим углом.

По его словам, подобными действиями украинское государство перешло красные линии.

"Призываю пересмотреть позицию Польши к этой в….* в случае еще одного перехода красной линии!" — подчеркнул глава городского совета.

Жук убеждён, что польский лидер Анджей Дуда обязан твёрдо дать понять президенту Владимиру Зеленскому, что Польша не потерпит такого поведения со стороны киевского режима.

Ранее читатели Daily Mail обвинили Зеленского в стремлении начать ядерную войну.