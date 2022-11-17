Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель пообещал возместить ущерб третьим странам из-за введённых антироссийских санкций, передаёт РИА новости.
Боррель, выступая на брифинге в Астане, заверил, что сопутствующие ущербы для третьих стран из-за антироссийских санкций будут тщательно измерены и возмещены. По словам главы дипломатии ЕС, введение ограничений для России не должны влиять на экономику других государств и логистические факторы. При этом Запад продолжает наращивать санкционное давление на Россию из-за специальной военной операции на Украине.
Москва не раз заявляла, что ограничения, наложенные на РФ, серьёзно подрывают мировую экономику. В Кремле отмечают, что Россия способна выдержать санкционное давление Запада.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Александр Ходаковский рассказал, как мобилизованный расстрелял своего командира.