Жозеп Боррель: ЕС возместит ущерб странам из-за антироссийских санкций

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель пообещал возместить ущерб третьим странам из-за введённых антироссийских санкций, передаёт РИА новости.

Боррель, выступая на брифинге в Астане, заверил, что сопутствующие ущербы для третьих стран из-за антироссийских санкций будут тщательно измерены и возмещены. По словам главы дипломатии ЕС, введение ограничений для России не должны влиять на экономику других государств и логистические факторы. При этом Запад продолжает наращивать санкционное давление на Россию из-за специальной военной операции на Украине.

Москва не раз заявляла, что ограничения, наложенные на РФ, серьёзно подрывают мировую экономику. В Кремле отмечают, что Россия способна выдержать санкционное давление Запада.