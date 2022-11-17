Арестович: Путин "выпрашивает" переговоры с Киевом

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, лидер РФ Владимир Путин "выпрашивает" переговорный процесс с Киевом.

Арестович напомнил, что Украина сейчас поставлена в такое положение, в котором у неё нет возможности "перестать стрелять в противника", потому что российская армия остаётся на её территории.

"Путин не может остановиться, потому что от этого зависит его власть и жизнь. Поэтому его армию останавливают здесь силы обороны и выбросят за конституционные границы. Поэтому выпрашивает переговоры", — написал Арестович в своём Telegram-канале.

Украинский политик подчеркнул, что Киеву скрывать нечего, поэтому глава Незалежной Владимир Зеленский считает, что переговоры должны быть публичными.