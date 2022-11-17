Читатели Daily Mail обвинили Зеленского в стремлении начать ядерную войну

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о том, что в приграничном с Украиной регионе Польши упали две ракеты. Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию. Однако читатели Daily Mail раскритиковали позицию киевского лидера. Они считают, что президент Украины намерен втянуть весь мир в вооружённый конфликт и начать ядерную войну.

"Сбросил маску и показал своё истинное лицо. Актёр слишком много возмущается. Что случилось, Зеленский? Поток денег закончился? Ужасный человек", — написала Theresa Green 21.

Пользователь Terminator65 назвал киевского лидера безрассудным разжигателем войны, желающим мирового ядерного апокалипсиса.

Wm.Cobbett заявил, что если Киев нанёс удар по Польше, которая является участницей НАТО, то альянсу следует дать аналогичный ответ Украине, а не РФ.

"Этот человек лишь только и желает втянуть НАТО в свою войну. Он отказался вести переговоры, и мы все должны заплатить за это цену. Он опасный маньяк", — возмутился Sassy Sussex.