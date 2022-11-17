Шеремет: Киев обязан будет выплатить РФ репарации за обстрелы новых регионов

Киевский режим обязан будет выплатить РФ репарации за удары по четырём новым регионам, сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

В интервью РИА Новости он отметил, что Россия не позволит властям Украины безнаказанно стрелять по ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям.

"Настанет время, когда им придётся заплатить репарации за разрушение наших регионов", — считает парламентарий.

Он также добавил, что Киев обязательно понесёт наказание за свои агрессивные действия, согласно законодательным нормам. Как пояснил депутат, в будущем эксперты подсчитают, какой ущерб в материальном плане Украина причинила России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал попыткой грабежа резолюцию ООН о выплате репараций Украине. Он подчеркнул: Москва выступает против присваивания российских золото-валютных резервов для последующих выплат киевскому режиму.