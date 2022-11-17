Киев просит помощи у Запада: нужны генераторы и трубы

На Украине не хватает запчастей для восстановления повреждённых объектов инфраструктуры, передаёт издание Politico.

Киевский режим ожидает, что Россия будет продолжать наносить удары по энергетической инфраструктуре страны. Офис президента Украины обратился за помощью к западным партнёрам. Стало известно, что Киев просит поставить материально-техническую базу для восстановления разрушенных объектов, в частности, речь идёт о генераторах, клапанах и трубах.

На данный момент поставка необходимых материалов для восстановительных работ является критически важным вопросом для Украины. Если Киев не получит от западных партнёров помощь в необходимом количестве, в ближайшее время страну ожидает период дефицита газа и электричества, а зима будет крайне тяжёлой.