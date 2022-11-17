Джо Байден отказался верить Зеленскому по поводу упавших в Польше ракет

Президент США Джо Байден прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о якобы непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши.

"Это не доказательство", — сказал глава Белого дома.

Ранее Байден признал, что ракеты, которые прилетели на территорию Польши, были выпущена не со стороны России. По его словам, украинская армия пыталась сбить ракету противника, но траектория полёта сбилась. Несмотря на это, глава киевского режима обвинил Москву и призвал НАТО применить пятую статью устава.