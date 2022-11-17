Оператор Первого канала Юрий Шолмов, бицепсы которого восхитили президента США Джо Байдена, рассказал о своих эмоциях от комплимента. По его словам, в том момент он растерялся, но ему было приятно.
Шолмов заявил в беседе с ТАСС, что когда лидеры других стран пошли на прогулку, он начал снимать разговор Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона. К ним подошёл президент Индонезии, они начали о чём-то говорить, но американский лидер вдруг показал на него и сказал фразу про руки.
По словам оператора, в этот момент он немного опешил, так как не знал, что делать. Шолмов поблагодарил Байдена за комплимент и продолжил свою работу.
Также мужчина рассказал, что старается уделять внимание тренировкам несколько раз в неделю, даже в командировках.
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