Оператор Первого канала Шолмов заявил, что растерялся после комплимента Байдена

Оператор Первого канала Юрий Шолмов, бицепсы которого восхитили президента США Джо Байдена, рассказал о своих эмоциях от комплимента. По его словам, в том момент он растерялся, но ему было приятно.

Шолмов заявил в беседе с ТАСС, что когда лидеры других стран пошли на прогулку, он начал снимать разговор Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона. К ним подошёл президент Индонезии, они начали о чём-то говорить, но американский лидер вдруг показал на него и сказал фразу про руки.

По словам оператора, в этот момент он немного опешил, так как не знал, что делать. Шолмов поблагодарил Байдена за комплимент и продолжил свою работу.

Также мужчина рассказал, что старается уделять внимание тренировкам несколько раз в неделю, даже в командировках.