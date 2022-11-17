Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Под Донецком нашли деталь американской ракеты AGM-88 HARM, списанной в 1996 году
NYT: отказ отдать стиральную машину украинцам вызвал скандал в Польше
В Китае научились делать полностью безопасные литий-ионные батареи для армии
Пленные боевики ВСУ: половина мобилизованных украинцев бежит после первого боя
Врач-диетолог Гинзбург: кефир эффективно борется с высоким давлением
Рогов: ВСУ уже пять месяцев пытаются вызвать голод в Запорожской области
Fox News: Зеленский — грязный актёр, попытавшийся развязать Третью мировую войну
Объявленный СБУ в розыск Кадыров готов сам приехать, куда скажут
Политолог Ведерников: Сербия и Венгрия оказались конструктивнее других стран ЕС

Reuters: республиканцы не будут полностью прекращать поддержку Украины

Мир

Представители республиканской партии не будут полностью останавливать поддержку Киева, однако начнут тщательнее следить за распределением денег, пишет Reuters.

Reuters: республиканцы не будут полностью прекращать поддержку Украины

По информации агентства, республиканцы и демократы намерены следовать принципу "Америка прежде всего". Это означает, что Вашингтон продолжит помогать Североатлантическому альянсу и своим союзникам, таким как Украина, сказано в материале.

"Я думаю, мы будем оказывать помощь Киеву. Мы пытаемся избежать глобального конфликта", — пояснил член республиканской партии Майкл Маккол.

Кроме того, он добавил, что республиканцы планируют усилить надзор за передвижением денег, выделяемых Киеву. Политик призвал партнёров США по НАТО не прекращать поддержку Украины. Как подчеркнул Маккол, Вашингтон не должен "нести это бремя" в одиночку.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден запросил у конгресса 37 миллиардов долларов на помощь киевскому режиму.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"

Ракета, упавшая в Польше, была выпущена ВСУ, чтобы сбить ракету России.

Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"
Комбат Ходаковский заявил о расстреле мобилизованным ВС РФ командира в ДНР
Силовые структуры
Комбат Ходаковский заявил о расстреле мобилизованным ВС РФ командира в ДНР
Общество
Глава Чечни Кадыров рассказал о смерти первой дочери
Мир. Новости мира
Британка Дебенхэм назвала кошмаром пережитое после обвинений украинской беженки
Ольга Лебедева Восемь тарифов русофобии: за что Запад так ненавидит Россию Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 17 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев Александр Приходько От киберфронта — к кибертеррору: куда приводят "Мрии" Александр Приходько
Силовые структуры
Eurasia Review: командующий СВО Суровикин может разбить ВС Украины за 60 суток
Мир. Новости мира
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за нарушение конфиденциальности встречи
Марочко: ВСУ пытаются вести наступление от Попасной до Харьковской области
Силовые структуры
Марочко: ВСУ пытаются вести наступление от Попасной до Харьковской области
Последние материалы
В Китае научились делать полностью безопасные литий-ионные батареи для армии
Прививка яблоне: процедура может показаться трудной, но она того стоит
Reuters: республиканцы не будут полностью прекращать поддержку Украины
Пленные боевики ВСУ: половина мобилизованных украинцев бежит после первого боя
Врач-диетолог Гинзбург: кефир эффективно борется с высоким давлением
Рогов: ВСУ уже пять месяцев пытаются вызвать голод в Запорожской области
Осенние букеты — роскошь ароматов и богатство даров природы
Fox News: Зеленский — грязный актёр, попытавшийся развязать Третью мировую войну
Газон для дачного участка: мавританский, партерный, тенистый и другие. Какой выбрать?
Объявленный СБУ в розыск Кадыров готов сам приехать, куда скажут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников