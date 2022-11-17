Reuters: республиканцы не будут полностью прекращать поддержку Украины

Представители республиканской партии не будут полностью останавливать поддержку Киева, однако начнут тщательнее следить за распределением денег, пишет Reuters.

По информации агентства, республиканцы и демократы намерены следовать принципу "Америка прежде всего". Это означает, что Вашингтон продолжит помогать Североатлантическому альянсу и своим союзникам, таким как Украина, сказано в материале.

"Я думаю, мы будем оказывать помощь Киеву. Мы пытаемся избежать глобального конфликта", — пояснил член республиканской партии Майкл Маккол.

Кроме того, он добавил, что республиканцы планируют усилить надзор за передвижением денег, выделяемых Киеву. Политик призвал партнёров США по НАТО не прекращать поддержку Украины. Как подчеркнул Маккол, Вашингтон не должен "нести это бремя" в одиночку.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден запросил у конгресса 37 миллиардов долларов на помощь киевскому режиму.